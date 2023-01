Agnieszka Chylińska, Moskwa, T.Love, Luxtorpeda, Fisz Emade Tworzywo, Wrona, BAiKA, Happy Pills i 1125 to kolejni artyści, którzy zagrają na boiskach przy ul. Maratońskiej. Bilety są dostępne w sprzedaży na www.jarocinfestiwal.pl.

Reklama

Nadchodząca edycja festiwalu to tradycyjnie trzy dni wypełnione polską muzyką gitarową i wydarzeniami specjalnymi. W line-upie obejmującym dwie sceny pojawi się ponad 30 artystów i artystek, w tym zespoły świętujące jubileusze. Renata Przemyk, Nosowska, Closterkeller, Proletaryat, The Bullseyes, WaluśKraksaKryzys i Anieli to pierwsi ogłoszeni artyści i artystki festiwalu.

Festiwal w Jarocinie gromadzi na swoich scenach wiele rockandrollowych legend. Jedną z nich jest bez wątpienia grupa T.Love. Zespół obchodzi 40-lecie debiutu na jarocińskim festiwalu i 30-lecie wydania ikonicznego albumu „King”. W kwietniu 2022 roku na rynku pojawił się także długo oczekiwany i doskonale przyjęty najnowszy krążek formacji zatytułowany „Hau! Hau!”, nagrany w historycznym składzie: Muniek Staszczyk, Janek Benedek, Jacek Perkowski, Paweł Nazimek i Sidney Polak. – T.Love debiutował w Jarocinie równo 40 lat temu i dlatego właśnie tam będziemy obchodzić swój jubileusz na koncercie specjalnym. Zapraszam wszystkich już dziś – mówi lider T.Love, Muniek Staszczyk.