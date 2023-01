Z okazji okrągłego jubileuszu ukazał się nowy remiks piosenki, za który odpowiada ceniony brooklyński DJ i producent, DJ Spinna.

Natomiast już 24 stycznia 2023 r. na antenie PBS premierę będzie miał podsumowujący karierę Roberty Flack dokument "American Masters: Roberta Flack". Film zawiera materiały z ekskluzywnych występów i domowych archiwów, a także wywiady z artystką. Opowiada ona między innymi historię kryjącą się za "Killing Me Softly With His Song". Kiedy podczas lotu z Los Angeles do Nowego Jorku, artystka usłyszała piosenkę w wersji Lori Lieberman, natychmiast zaczęła pracować nad własną interpretacją, zmieniając strukturę akordów i dodając przejście.



W moich uszach brzmiało to lepiej. Nie ograniczałam się do sięgnięcia po napisaną już piosenkę - wspomina Robert Flack.

Dwa tygodnie później, we wrześniu 1972 roku, Flack wystąpiła w Greek Theater w Los Angeles, otwierając koncert Quincy'ego Jonesa. Po bisie tłum wezwał ją z powrotem na drugi. Zachęcona przez Jonesa, po raz pierwszy wykonała "Killing Me Softly With His Song".

Po tym jak skończyłam, publiczność nie przestawała krzyczeć, a Quincy powiedział: Ro nie śpiewaj więcej tego cholernego kawałka, dopóki go nie nagrasz. Odpowiedziałam: Ok. I tak to się stało - opowiada wokalistka.