„Plastic Eternity” ukaże się nakładem wytwórni Sub Pop. W 2023 r. przypada 35 rocznica powstania zarówno grupy, jak i Sub Popu, a nowy album flagowego zespołu wytwórni jest doskonałym sposobem na uczczenie tej okazji. Nowy materiał został zarejestrowany w ciągu dziewięciu dni w Crackle & Pop! w Seattle, we współpracy z producentem Johnnym Sangsterem.

„Plastic Eternity” jest podróżą przez wszystkie proto-gatunki gitarowego rocka, z uważnym spojrzeniem na niedorzeczności świata w lat 20-tych XXI w.

Mudhoney udostępnił teledysk do premierowego utworu "Almost Everything". Wyreżyserowana przez Arturo Bastona wizualizacja to surrealistyczna i międzywymiarowa podróż postaci, która nigdy nie przestaje się przekształcać.