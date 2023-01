"Getting Older" to następca wydanych wcześniej singli "Mad About The Boy", "Ordinary World" i "Holding Out for a Hero", z nadchodzącego albumu Adama - "High Drama".

Reklama

Lambert jest producentem wykonawczym nadchodzącego album. Nad brzmieniem materiału czuwali ponadto Tommy English (Kacy Musgraves, Carly Rae Jepsen), Andrew Wells (Halsey, OneRepublic), George Moore i Mark Crew. Premierę płyty wyznaczono na 24 lutego.