Album jest następcą debiutu "Heaven & Hell" i zawiera singiel "Million Dollar Baby", który w ciągu dwóch tygodni od premiery zgromadził 10 milionów streamów i 8 milionów odsłon klipu. Do dziś piosenka ma ponad 108 milionów odsłuchów. Do piosenki powstał klip wyreżyserowany przez Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney), który obecnie ma ponad 25 milionów odsłon.

Wydawnictwo "Diamonds & Dancefloors" zawiera również "Cold As Ice", "One of Us", nasączony dźwiękami disco rodem z lat 80. "Dancing's Done", "Weapons" czy "Maybe You're The Problem".

Lista utworów:

1. Million Dollar Baby

2. Sleepwalker

3. Maybe You're The Problem

4. Ghost

5. Hold Up (Wait A Minute)

6. Weapons

7. Diamonds & Dancefloors

8. In The Dark

9. Turn Off The Lights

10. One Of Us

11. Get Outta My Heart

12. Cold As Ice

13. Last Night On Earth

14. Dancing's Done