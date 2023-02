Bovska przeszła przemianę od ostatniego albumu „Sorrento". Słychać to w tekstach, których jest autorką oraz muzyce, którą stworzyła wraz z Archie Shevsky’m - producentem albumu.

Tytułowy utwór „Dzika" jest - jak czytamy - swego rodzaju manifestem kobiety poszukującej swojej tożsamości i wewnętrznej akceptacji. Utwór dotyka intymności jaką tworzymy sami ze sobą. Dzika dziewczynka uosabia spontaniczność, instynkt, głębokie odczuwanie rzeczywistości.

Album “Dzika”, będzie miał swoją premierę 8 marca.

Od momentu wydania singla “Dzika”, ukazały się jeszcze “Bałtyk” “Iskry”, Wielka cisza" i bonusowe na płycie “Barometr” oraz “System error”. Obraz do utworu "Wielka cisza" otrzymał nagrodę za teledysk w kategorii 'ważny przekaz'. Wraz z Filipem Skrońcem Bovska zrealizowała też film dokumentalny pt. „Iskry" - dokument o kobiecości.

Piosenka i album to dla Bovskiej pretekst do opowieści, rozmowy, rozmyślań i wizualnych odzwierciedleń. Album jest drzwiami do całego kompletnego świata, który muzycznie i plastycznie tworzy artystka. Tworzy go również od strony wizualnej, bowiem tradycją jest, że Bovska odpowiada za warstwę graficzną wydawanych przez siebie projektów. A te należą do najbardziej spektakularnych

Tracklista:

Bałtyk

Dzika

Nad Warszawą szaro

Wielka cisza

Iskry

Rzeka

Ziemia mi się pali

Nie ma nic

Kosmyk

Rakiety

Barometr

System Error