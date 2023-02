Paramore wydają szósty, studyjny album "This is Why".

14 lutego Paramore wykonają najnowszy singiel "Running Out of Time" w programie "Jimmy Kimmel Live". Później dołączą do Taylor Swift na jej trasie Eras Tour. W marcu trio będzie można zobaczyć w Ameryce Południowej, a następnie w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Cześć zysków ze sprzedaży biletów wesprze organizacje takie, jak Support & Feed czy REVERB. Reklama Kiedy Paramore ujawnili w styczniu 2022 roku, że znów nagrywają, reakcja fanów muzyki na całym świecie była natychmiastowa i entuzjastyczna. Od ostatniego, nagrodzonego Grammy, multiplatynowego albumu "After Laughter" Hayley Williams wydała dwa solowe albumy. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję