- Nagrywałem tę piosenkę w Londynie, więc czerpałem taneczne inspiracje z Wielkiej Brytanii i Europy - opowiada Oliver Tree. - Dr David Guetta był oczywistym wyborem do współpracy przy tym utworze. Tekst opowiada o niekończących się schematach, które w kółko powtarzamy w trakcie naszego życia. Czułem, że ta koncepcja idealnie pasuje do wizji parkietu, na którym ludzie dostają kolejne dropy. I tak od nowa.

"Here We Go Again" to następca utworu "Voices" KSI z udziałem Olivera Tree.