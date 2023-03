- To numer dla wszystkich nieuleczalnych miłośników ponuractwa, którzy tańcząc do "Boys Don't Cry" snują poetyckie opowieści o ostatecznych czasach. Wszystkie moje problemy wydają się tak odległe. Dziękuję za cierpliwość. Dobrze jest wrócić! - powiedział John Gourley z Portugal. The Man.

Za produkcję "Dummy" odpowiada Asa Taccone ("Feel It Still"). To pierwszy oficjalny utwór zespołu z wyczekiwanego przez fanów albumu "CHRIS BLACK CHANGED MY LIFE". Płyta, którą wyprodukował Jeff Bhasker (Beyonce, Harry Styles, SZA, Mark Ronson), ukaże się 23 czerwca.

Piosence "Dummy" towarzyszy oficjalny teledysk w reżyserii Noela Paula. W klipie występuje honorowy członek zespołu, Tank Dog. Stworzony przez Wesa Hubbarda (Wooden Cyclops) i Johna Gourleya, Tank Dog jest najnowszym pomocnikiem Portugal. The Man.

"CHRIS BLACK CHANGED MY LIFE" to pierwszy długogrający album zespołu od czasu pokrytego platyną "WOODSTOCK" z 2017 roku. Nadchodzącą płytę wcześniej zapowiadał utwór "Heavy Games II (feat. Jeff Bhasker)" wraz z towarzyszącym klipem. Album jest dedykowany zmarłemu przyjacielowi i honorowemu członkowi zespołu, Chrisowi Blackowi.