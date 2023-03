Płyta, na którą trafiły wcześniej wydane single, jest ukoronowaniem ostatniego okresu w karierze popularnego producenta i DJ-a.

"Drive" promuje najnowszy singiel a zarazem otwierający zestaw utwór "All Nighter", któremu towarzyszy oficjalny wisualizer.

Na płycie znajdą się takie przeboje jak "The Business", "Don't Be Shy (With Karol G)", "The Motto (With Ava Max)", "Hot In It (With Charli XCX)" i "10:35 (With Tate McRae)", które łącznie mają 3,5 miliarda streamów.