Za reżyserię dokumentu "The Making of Every Loser" odpowiada zdobywca nagród Emmy i Grammy, Thom Zimny (Bruce Springsteen, Willie Nelson Family, Johnny Cash). Intymne dzieło przedstawia dwóch członków Rock and Roll Hall of Fame zgłębiających najróżniejsze tematy, w tym wieloletnią karierę Iggy'ego, której najnowszą odsłoną jest wysoko oceniany przez krytyków album "Every Loser". W dokumencie pokazano również unikatowe, zakulisowe ujęcia ze studia Iggy'ego, Flea oraz zdobywcy Grammy, producenta wykonawczego płyty Andrew Watta.

21 czerwca zarówno Iggy'ego Popa jak i Flea razem z całym zespołem Red Hot Chili Peppers będzie można zobaczyć na żywo na PGE Narodowym w Warszawie.