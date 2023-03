Pola Rise w trakcie własnego “zamknięcia” stworzyła album muzyczny i książkę pod tytułem “Hikikomori”. Historie o uciekaniu w samotność, cykl teledysków, wirtualna galeria w metaverse i materiał dokumentalny.

"Płyta HIKIKOMORI jest już Wasza! Teraz chciałabym podzielić się klipem do piosenki UCIEKAJ! Szalonym klipem.

I wiecie co? Spoko jest być jedynym uwłosionym w świecie ludzi bez włosów. Jestem z siebie szalenie dumna i wierzę, że niektórzy odnajdą w tym albumie swoje historie i emocje! Zrobiłam tę płytę dla siebie, a dostałam od Was masę wiadomości o tym, że jest dla Was równie ważna jak dla mnie. Wiem, że czasami czujecie się podobnie, mierzycie się z różnymi problemami. Każdy z nas ma czasami gorszy moment - to nie znaczy, że nie damy rady, albo, że jesteśmy zbyt słabi na walkę o siebie. To normalne. Nie byłoby tego albumu bez moich przyjaciół i dobrych ludzi, którzy włożyli w nią cząstkę siebie. Doceniam każde słowo wsparcia i bardzo Wam za to dziękuję." - Pola Rise