Singiel ten jest zapowiedzią premiery drugiego solowego albumu Ani Karwan, "Swobodnie", który ukaże się już 24.03.

Tak o singlu pisze sama autorka:

"Biegnę biegnę" to piosenka o zatrzymaniu. Napisałam ją w momencie, kiedy świat pokazał mi zupełnie inną dynamikę, a to skłoniło do bolesnych, ale finalnie najważniejszych w moim życiu refleksji. Paradoks zawarty w tytule odsłania moją przemianę - z pędzącej na oślep dziewczyny narodziła się wiedząca czego chce kobieta. Czas pandemii to moment kiedy zrozumiałam, że najbardziej zależy mi na tworzeniu muzyki i rozwijaniu moich muzycznych i twórczych aspiracji, poczułam chęć odsunięcia się z życia na świeczniku. Życie to nie wyścig, to nie maraton, a tak wcześniej je postrzegałam. Ta piosenka dała mi oddech i radość z czerpania „tu i teraz” w pełnej zgodzie i szacunku do siebie i świata.” – Ania Karwan