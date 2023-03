Linkin Park prezentuje kolejny niepublikowany utwór "Fighting Myself". Nagranie powiększa spuściznę nominowanego do Grammy, multiplatynowego albumu "Meteora" i uzupełnia tracklistę jubileuszowej reedycji "Meteora 20th Anniversary Edition", która ukaże się 7 kwietnia 2023 roku.

Kiedy zespół przeszukiwał archiwa z okresu płyty "Meteora", Mike Shinoda wiedział, że instrumentalny "Fighting Myself" to mocny kandydat, by stać się jednym z opublikowanych po latach rarytasów, był jednak bardzo zaskoczony, gdy odkrył ścieżki wokalne do nagrania – zarówno swoje, jak i Chestera. Za sprawą zmyślnego miksu wielu ścieżek, piosenka zyskała ostateczny kształt stając się, jak to ujął Shinoda, "klasycznym kawałkiem Linkin Park". Dopełniony wyrazistymi wersami Mike'a, podbity przesterowanymi gitarami gitarami i z porywającym refrenem Chestera, który krzyczy: "Walcząc ze sobą, zawsze przegrywam".