O upamiętnienie Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego od lat zabiegali fani oraz mieszkańcy dzielnicy, z którą artyści związani byli przez lata. Po przeprowadzce do Warszawy zamieszkali w niewielkiej kawalerce na ulicy Słowackiego na Żoliborzu, niedaleko Teatru Komedia. Po narodzinach córki Natalii przeprowadzili się do większego mieszkania przy al. Reymonta 21 na nowopowstałym osiedlu Wawrzyszew.

Reklama

Anna Jantar w latach 70. była jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Mieszkanie na warszawskich Bielanach było miejscem, gdzie mogła chwilę odetchnąć pomiędzy kolejnymi koncertami. W domowym zaciszu ok. 64-metrowego mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze razem z mężem Jarosławem Kukulskim tworzyli kolejne przeboje. Po latach córka artystów Natalia Kukulska odnalazła nagrania audio, zarejestrowane na domowym magnetofonie, dokumentujące proces twórczy piosenkarki i kompozytora.

Mural realizowany jest w porozumieniu z Natalią Kukulską we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany. Zaprojektował go Adam Żebrowski, który jest też autorem okładek płyt Natalii Kukulskiej i wieloletnim przyjacielem rodziny. Na muralu znajdzie się tytuł "Życia mała garść" – piosenki skomponowanej przez Jarosława Kukulskiego do słów Jerzego Dąbrowskiego. Ich wspólne zdjęcie wkomponowane jest w grafikę płyty winylowej w vintage'owych kolorach i zwieńczone autografami artystów.

Reklama

Odsłonięcie muralu na budynku Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaplanowane jest na 11 kwietnia o godzinie 10 przy al. Reymonta 21.