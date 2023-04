Popularny w Rosji muzyk Wałerij Meładze, którego ukraińscy dziennikarze spotkali we francuskim kurorcie Courchevel, uciekł sprzed kamery, by nie odpowiadać na pytanie o jego stosunek do wojny - pisze we wtorek Unian.

Jak się panu odpoczywa w Courchevel, podczas gdy Rosja bombarduje Ukrainę? - zapytał muzyka dziennikarz portalu Ukrainska Prawda Mychajło Tkacz. Artysta nie chciał jednak odpowiadać na pytanie przed kamerą. Zaproponował, że porozmawia z dziennikarzem na osobności, jednak operator nie przestał ich nagrywać.

Syn muzyka próbował ukryć ojca, a żona zabrała go z miejsca, w którym byli dziennikarze.

Apelował przeciwko wojnie

Urodzony w Batumi Meładze w pierwszym dniu inwazji rosyjskiej na Ukrainę wystąpił z apelem przeciwko wojnie. Później jednak - jak pisze Unian - kontynuował występy w Rosji. W opinii publicznej pojawiły się apele o to, by pozbawić go rosyjskiego obywatelstwa po tym, jak na przyjęciu w Dubaju powiedział "sława Ukrainie". Tłumaczył następnie, że kocha i Rosjan, i Ukraińców, nie chce też nikogo z nich nienawidzić. W grudniu Radio Swoboda poinformowało o odwołaniu koncertów Meładzego w Rosji.

Weronika Papiernik