Kompozycja powstała w czasie, który Arlo nazywa "magicznym tygodniem", kiedy to para wyprodukowała trzy piosenki na album w ciągu pięciu dni. Singlowi towarzyszy teledysk Bedroom z Compulsory Film, którzy pracowali z Arlo wcześniej przy jej klipie "Too Good".

"Paul jest po prostu czarodziejem; ma w sobie tego dziecięcego ducha, którego zawsze kochałam i wniósł go do „Blades”. Chciałam w końcu stworzyć utwór, do którego mogłabym tańczyć, bo mam wrażenie, że moje piosenki nie mają tej cechy. Zainspirowałam się więc takimi zespołami jak ESG, artystami jak Kaytranada i wieloma odmianami zambijskiego psychodelicznego rocka z lat 70-tych, który uwielbiam” - mówi Arlo.