Kajetan Wolas – kilka miesięcy temu zdał maturę, a obecnie jego celem jest wydanie płyty oraz… zapisanie się na zajęcia z szycia. Nad swoim debiutanckim materiałem pracuje z Magierą oraz szeregiem topowych producentów i songwriterów – między innymi z Kubą Karasiem, MajLo, Miodem z Jamal czy Patrickiem The Pan.

Debiutancki singiel opowiada o przeszłości Kajtka – o jego lękach, problemach, samoakceptacji. Produkcją utworu zajął się legendarny Magiera.

Zlewanie depresji

„Moją muzyką chcę pokazać, że można otwarcie mówić o uczuciach i nie trzeba się ich bać. Zwłaszcza jeśli chodzi o mężczyzn, którzy uważają, że płacz albo mówienie o słabościach w jakimś stopniu może ich ośmieszyć.

Od dziecka, inne dzieciaki mi dokuczały. Spotkałem wiele fałszywych ludzi na swojej drodze. Jak poszedłem do gimnazjum zacząłem sobie uświadamiać jak bardzo bycie tym chłopakiem, z którego każdy się śmieje, boli.

Chciałbym, żeby dzięki mojej muzyce, ludzi mogli tak samo radzić sobie z problemami jak ja to robiłem. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak duża część młodzieży ma depresję, derealizację, depersonalizację i inne problemy. Nauczyciele, rodzice, ludzie, z którymi przebywa się na co dzień, czasem po prostu to zlewają.” – opowiada Kajetan o swojej twórczości.

Wzruszający klip do utworu, zrealizowany na taśmie 16mm, wyreżyserowała Nastka Gonera – odpowiedzialna za teledysk „KISS CAM” Maty czy nominowany do Fryderyka 2023 – „Laura” Darii Zawiałow i Sokoła.

Na chwilę przed premierą singla Kajetan został jednym z bohaterów kampanii edukacyjnej Młode Głowy za którą stoi fundacja Martyny Wojciechowskiej – Unaweza. Młode Głowy to raport dotyczący zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych osób w Polsce w wieku 10-19 lat opracowany na bazie ankiet, które wypełniło aż 180.000 uczniów z całego kraju.