Pomimo zarzutów o antysemityzm, Rogerowi Watersowi wolno będzie wystąpić z koncertem we Frankfurcie. Odwołania jego występu chciały władze miasta. Rogers odwołał się do sądu, który przyznał mu rację – informuje portal ZDF. I to pomimo stwierdzenia przez sąd, że Roger Waters podczas swojego występu w sposób oczywisty posługuje się symboliką wzorowaną na reżimie narodowo-socjalistycznym.

Problematyczne miejsce koncertu

Kontrowersyjna symbolika Watersa

Krytykowane występy w Niemczech Reklama "Koncert współzałożyciela Pink Floyd miał zostać odwołany z powodu zarzutów o antysemityzm" – przypomina ZDF. W poniedziałek Sąd Administracyjny we Frankfurcie przyznał artyście rację i uznał, że będzie on mógł wystąpić we frankfurckiej Festhalle 28 maja. Problematyczne miejsce koncertu Reklama Roger Waters jednak wystąpi w Monachium. "Policzek dla społeczności żydowskiej" Zobacz również "Fakt, że miasto Frankfurt i kraj związkowy Hesja chciały zapobiec występowi, ma również związek z miejscem koncertu. Podczas pogromów w 1938 roku przetrzymywano tam i maltretowano tam ponad 3 tys. Żydów, którzy zostali następnie deportowani" – wyjaśnia ZDF. Sąd w swoim orzeczeniu odniósł się do wolności artystycznej. Ponadto uznał, że koncert "nie narusza godności żydowskich mężczyzn, którzy byli maltretowani w Festhalle, i nie można z całą pewnością uznać, że naruszy on godność Żydów mieszkających w Niemczech" – uzasadnił sąd. Kontrowersyjna symbolika Watersa "Roger Waters podczas swojego spektaklu w sposób oczywisty posługuje się symboliką wzorowaną na reżimie narodowo-socjalistycznym. Na historycznym tle sali, to widowisko sceniczne można zatem ocenić jako wyjątkowo niesmaczne" – przyznał sąd. Podkreślił jednak, że "występ Watersa nie gloryfikuje ani nie relatywizuje okrucieństw narodowosocjalistycznych, oraz nie identyfikuje się z narodowosocjalistyczną ideologią rasową" – wyjaśniła rzeczniczka sądu. Reklama 79-letni Waters zaprzeczał oskarżeniom o antysemityzm i powoływał się na wolność słowa. Krytykowane występy w Niemczech Planowane występy Watersa w kilku niemieckich miastach od miesięcy poddawane są krytyce. Miasto Monachium chciało odwołać koncert, jednak pod koniec marca uznano, że nie ma możliwości prawnych, aby zakazać imprezy i rozwiązać umowę z organizatorem w trybie nadzwyczajnym. Waters jest byłym frontmanem grupy Pink Floyd. Był wielokrotnie krytykowany za sympatyzowanie z częściowo antysemickim ruchem bojkotu Izraela BDS, a także za komentarze na temat rosyjskiej agresji na Ukrainie. Piotr Kozłowski Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję