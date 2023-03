Roger Waters będzie mógł wystąpić w Monachium 21 maja. Miasto Monachium chciało zapobiec koncertowi, ale teraz nie widzi możliwości prawnych, aby zakazać imprezy i rozwiązać umowę z organizatorem - pisze portal BR24.

Wezwanie do bojkotu koncertu

Pełnomocnik rządu Bawarii ds. przeciwdziałania antysemityzmowi Ludwig Spaenle w rozmowie z BR24 wezwał do bojkotu koncertu. Uważam to za konieczne. Każdy, kto wypowiada się tak drastycznie antysemicko i w sposób podważający podstawy istnienia państwa (Izrael) - nie mówiąc już o zupełnie niedorzecznych wypowiedziach na temat wojny na Ukrainie - nie powinien mieć prawa do wystąpienia w Monachium bez sprzeciwu - stwierdził.

Przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Monachium i Górnej Bawarii Charlotte Knobloch nazwała decyzję o nieodwołaniu koncertu "policzkiem dla społeczności żydowskiej i dla wszystkich, którzy pracują na rzecz pełnego szacunku i tolerancji współistnienia". Knobloch stwierdziła też: Jeśli nawet ktoś taki jak Waters nie może być powstrzymany przed publicznym szerzeniem swojej nienawiści do Izraela i Żydów, to wielu w społeczności żydowskiej będzie się zastanawiać, czy prawo nadaje większą wagę ochronie antysemityzmu niż ochronie przed antysemityzmem.

Kontrowersyjne wypowiedzi Watersa

Waters jest byłym frontmanem grupy Pink Floyd. Był wielokrotnie krytykowany za sympatyzowanie z częściowo antysemickim ruchem bojkotu Izraela BDS, a ostatnio za komentarze na temat rosyjskiej agresji na Ukrainie - przypomina BR24.

Z Berlina Berenika Lemańczyk