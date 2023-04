Kolekcja "The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven" ukaże się na początku tego lata.

Reklama 28 czerwca 1986 WHAM! wystąpili po raz ostatni na koncercie „The Final” dla 72 tysięcy fanów na Wembley Stadium. Podczas występu towarzyszyli im goście: Elton John oraz Simon Le Bon. Album „The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven” dostępny będzie w kilku wydaniach: 1 CD, 2 LP w kolorze czarnym, 2 LP w kolorze niebieskim, boxie 10 CD z bookletem oraz boxie 12 LP (z kasetą, książeczką, brelokiem, badgem, pocztówkami i certyfikatem). Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję