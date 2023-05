11-utworowy album to głęboko osobista kolekcja piosenek rozsławionych przez jej ojca João Gilberto, brazylijską legendę muzyki powszechnie uważaną za "ojca bossa novy", który zmarł w 2019 r. po znakomitej 70-letniej karierze. Bebel zaczęła śpiewać z João jako małe dziecko, a piosenki, które śpiewa na nowym albumie, towarzyszyły jej przez całe życie.

Premierowy singiel "É Preciso Perdoar” to soczysta przeróbka piosenki, którą João Gilberto po raz pierwszy rozsławił na swoim samozwańczym albumie z 1973 r.

"É Preciso Perdoar” to jedna z moich ulubionych piosenek i kiedy zdecydowałam się na jej cover miałam złamane serce" - powiedziała Bebel Gilberto. "Podczas nagrywania mojej wersji, cały czas starałam się zrozumieć, jak ważne jest wybaczenie osobie, zamiast pozostawiania tych uczuć za sobą i nigdy ich nie rozwiązując, zwłaszcza gdy nadal kochasz tę osobę i chcesz uhonorować to, co razem zbudowaliście. Ta piosenka mówi o tym wszystkim i ostatecznie zainspirowała mnie tak bardzo, że wybrałam ją na pierwszy singiel z tej bardzo wyjątkowej płyty”.