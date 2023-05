W ramach projektu powstały utwory inspirowane prawdziwymi historiami ofiar, opowiedzianymi przez świadków tamtych wydarzeń. Koncert, podczas którego te utwory zabrzmiały na żywo po raz pierwszy, odbył się 9 lipca w Augustowie w ramach Festiwalu „Lipcowi”. Płyta ukaże się w lipcu 2023 roku.

„Cieszę się, że nareszcie te historie, ukrywane przez lata, mogą wypłynąć na szerokie wody! Ten utwór jest szczególnie bliski mojemu sercu. Mówi o zdradzie, a w przeszłości doświadczyłem jej na własnej skórze, wiem, jak smakuje. Oczywiście nie na taką skalę, jak w tej opowieści, ale dzięki temu łatwiej mi to sobie wszystko wyobrazić. Muzycznie ten kawałek to żywioł jak tytułowa Netta, rzeka przepływająca przez Augustów. Mocne przesterowane gitary, energiczne i melodyjne wokale, a do tego masa energii od sekcji rytmicznej, która została nagrane na setkę, bo chłopaków tak ten numer poniósł. Myślę, że to pomogło nam uzyskać ten klimat i przenieść te emocje, o które nam chodziło" - mówi Żurkowski.