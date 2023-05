Sheeran i Combs opublikowali studyjny utwór po wykonaniu "Life Goes On" podczas zakończonej właśnie gali Academy of Country Music Awards. Oryginalna wersja piosenki pojawiała się na szóstym studyjnym albumie Sheerana, " - ", który zawiera również główny singiel "Eyes Closed".

Combs, obecnie promuje najnowszą płytę "Getting' Old" – stanowiącą uzupełnienie ubiegłorocznego dzieła "Growin' Up".