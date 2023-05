Queens of the Stone Agepublikuje tzw. lyrics video do kompozycji autorstwa Liama Lyncha.

Długo oczekiwany, ósmy studyjny album zatytułowany "In Times New Roman..." ukaże się 16 czerwca nakładem wytwórni Matador. Reklama Queens Of The Stone Age należą do jednych z najbardziej znanych przedstawicieli rockowej alternatywy. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję