"Babie Lato" to kolektywny projekt muzyczny realizowany w ramach festiwalu Santander Letnie Brzmienia, który zawita do 9 największych miast w Polsce. Opiekę artystyczną nad premierową odsłoną projektu w tym roku objęła Natalia Kukulska, która zaprosiła do współpracy artystki będące nie tylko silnymi osobowościami na scenie, lecz także mające swój głos poza nią.

Reklama

Santander Letnie Brzmienia to wakacyjna trasa festiwalowa z najlepszą polską muzyką, rusza już 23 czerwca. Przed nami ponad 100 koncertów, 30 artystek i artystów, 9 miast, 18 festiwalowych dni. W wakacje koncerty odbędą się w: Bielsku-Białej, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

Reklama

Zagrają m.in. Mrozu, Vito Bambino, Kaśka Sochacka, Brodka, Szczyl oraz Zalewski śpiewa Niemena, Daria Zawiałow, Nosowska, Kacperczyk, WaluśKraksaKryzys i wielu innych.