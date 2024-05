Babie Lato to girlsband inspirowany takimi grupami, jak Destiny's Child, Spice Girls czy TLC, a stworzony na potrzeby trasy festiwalowej Santander Letnie Brzmienia.

Brodka, Margaret i Rosalie reprezentują szeroki wachlarz gatunków, od popu, przez rap, aż po muzykę housową i new disco, z sentymentalnymi odniesieniami do ikonicznych brzmień końcówki lat 90. i 2000.

Brodka: Trzy królowe biją króla i błyszczą!

Utwór "Błyszczę" jest magnetyzującym kobiecym hymnem o pewności siebie, seksualności, wspólnej kobiecej sile. To gra w uwodzenie i historia trzech dziewczyn, które nie boją się iść po swoje, i które wiedzą, czego pragną - mówi Brodka.

Klip z kolei, w którym miałam przyjemność być zarówno przed, jak i za kamerą – zamienia tę miłosną grę w szaloną imprezę w Domu Gier, nawiązując estetyką do popowych klasyków przełomu lat 90. i 2000. To opowieść, w której trzy królowe nie oglądają się za siebie, biją króla i błyszczą!- dodaje artystka.

Margaret: Wywrócimy to do góry nogami!

My jako kobiety jesteśmy w takim momencie, że bardzo siebie odkrywamy – również to, do czego jesteśmy zdolne. I o tym jest też ten projekt. O kobiecości, odkrywaniu ciała, niewstydzeniu się, wolności w wyrażaniu siebie. To jest ta radość i siła, która bije w naszym trio, szczególnie utworze "Błyszczę" - wyznaje Margaret.

A jeśli chodzi o trasę – to będzie ikoniczne, Babie – Lato. Będziemy brały na tapet utwory, które lubimy i wywracały je do góry nogami. Nie mogę się doczekać tego procesu! - entuzjazmuje się gwiazda.

Rosalie: Wszystkie możemy błyszczeć!

Rosalie zauważa z kolei, że "Babie Lato jest projektem, w którym mogę nauczyć się współpracy z dziewczynami, a taka praca z kobietami jest zawsze niezwykła. Super jest nauczyć się współgrać, do tego pewne rzeczy można podpatrzeć. Każda z nas jest z trochę innego świata, ale łączy nas konkret. Dlatego jak spotkałyśmy się we trzy, to zbudowała się między nami duża siła, którą chcemy dać innym kobietom. Wszystkie możemy błyszczeć!".

Trasa koncertowa Babiego Lata

Harmonogram koncertów Babiego Lata przedstawia się następująco:

06.07.2024 - Kraków

13.07.2024 - Wrocław

27.07.2024 - Katowice

10.08.2024 - Warszawa

17.08.2024 - Łódź

31.08.2024 - Poznań

Więcej informacji na stronie www.santanderletniebrzmienia.pl.