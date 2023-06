"Uwielbiam długie albumy" - mówi Rani - "i chciałbym, aby ludzie słuchali tego jako koncertu, ponieważ jest on w rzeczywistości ukształtowany w ten sposób".

Reklama

Reklama

Ghosts to album z gośćmi, do Rani dołącza basista i moogista Ziemowit Klimek, który pojawił się także na Home. Patrick Watson tchnął nieziemskie życie w eteryczny "Dancing with Ghosts", a Duncan Bellamy z Portico Quartet dodał istotne pętle do misternie skonstruowanego "Don't Break My Heart", a także do opanowanego "Thin Line". Również "Whispering House" - napisany i nagrany z jej przyjacielem, Ólafurem Arnaldsem - rzuca spokojne, nieuchronne zaklęcie, podobnie jak lekko barokowa "Nostalgia", podczas gdy "The Boat" wyczarowuje rozwijającą się atmosferę Music For Animals Nilsa Frahma, a "Komeda" miłość do Pink Floyd. Wielowarstwowy "Moans", rozkwitająca "Utrata" a delikatnie dramatyczny "A Day in Never" emanuje posępnymi, ale czarującymi smyczkam, A Moon Shaped Pool, w dużej mierze improwizowany "24.03" faluje niekończącymi się załamaniami syntezatorów ".