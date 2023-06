Kultura

Reklama

Widzę, że palisz

No tak, palę.

Reklama

Kampanie antynikotynowe do ciebie nie przemawiają?

Co zrobić, przyzwyczajenie.

Rzucić!

Żeby to było takie proste…

To może prościej będzie porozmawiać o używkach. Właśnie nagrałeś płytę „Narkotyki”…

Nie podpuszczaj. (śmiech) To jest gra słów, a nie powód do rozmowy o używkach. Narkotyki to piosenki. Mamy do czynienia z bardzo pojemnym słowem, które odnosi się do substancji odurzających, ale może być też metaforą i jest nią na tej płycie. Stąd tytuły utworów – „Haszysz”, „Opium”, „Nikotyna”, „Morfina”. Każda z wymienionych piosenek liczy ponad 100 lat. Każda opowiada o miłości, no bo przecież miłość też jest narkotykiem. Kontrowersyjny tytuł albumu to dobra okazja, żeby się do czegoś przyznać: od wielu lat jestem uzależniony od piosenek.

CZYTAJ WIĘCEJ W WEEKENDOWYM "DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ">>>