,,Szczerze, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zaśpiewam taki numer. ARS wprowadza mnie na rejony, do których sam bym się pewnie nie zbliżył, ale to najbardziej w tym projekcie lubię. Właśnie to, że tworzą go tak skrajne, różne muzycznie osoby i przy okazji wspaniali ludzie.

Reklama

,,Czy ty też tak masz?” weszło nam dość gładko, co pewne jest w jakimś stopniu przykre, bo wychodzi na to, że każdy z nas mierzy się z własnymi problemami. Dobrze jest wiedzieć, że tworzenie jednocześnie pomaga sobie z nimi radzić” – mówi Tony Yoru, nowy wokalista zespołu.