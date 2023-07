– 24h to utwór o stracie i wszystkich emocjach z tym związanych. O czasie, który nie do końca potrafi wszystko załatwić. O przyzwyczajeniu do nowej i niełatwej sytuacji, z którą przyszło nam się zmierzyć. O ciągłym szukaniu motywu i wypatrywaniu szczęśliwego zakończenia. – opowiada Arek Kłusowski.

Reklama

Za reżyserię teledysku do utworu "24H" odpowiada Bartosz Mieloch.