Reklama

Współorganizatorzy z Agencji Live i Radia 357 zapowiadają "dwudniowe święto muzyki z udziałem zagranicznych i polskich artystów". Zwraca też uwagę, że dzięki zamkniętej przestrzeni pod dachem nie trzeba będzie przejmować się warunkami pogodowymi. Hala AmberExpo może pomieścić aż 15 tysięcy osób.

Pierwszy taki festiwal

Reklama

"Rynek festiwalowy to z jednej strony ugruntowane, duże imprezy muzyczne z tradycjami, ale też te nowsze, dla młodszej publiczności – wszystkie odbywają się w sezonie letnim. Jesienią nie ma w Polsce dużego, halowego wydarzenia ze zróżnicowanym programem muzycznym pokroju takich europejskich marek jak Iceland Airwaves, Sonar, Meltdown, Le Guess Who? czy Pitchfork Festival Paris. Tę festiwalową niszę wypełni – i zapoczątkuje – Inside Seaside" - zauważają organizatorzy.

Festiwal odbędzie się w hali AmberExpo, gdzie na trzech scenach wystąpi czołówka polskiej i światowej muzyki. Ale to nie wszystko: uczestnicy festiwalu będą mogli rozgościć się w kinie Radia 357, do którego zaprosi ich Katarzyna Borowiecka, w silent disco sety zagrają dziennikarze Radia 357, a do tego dojdą spotkania i dyskusje, foodcourt i przestrzeń relaksu oraz strefy tematyczne.

Pierwsze gwiazdy

Wśród pierwszej puli artystów, którzy zagrają 11 i 12 listopada na Inside Seaside w AmberExpo, znalazł się rockowy kwintet Nothing But Thieves, który przyjedzie na imprezę świeżo po wydaniu swojego czwartego albumu "Dead Club City".

Drugim headlinerem, który zagra na Gdańsk Stage, będzie Tom Odell, który zagra piosenki z ostatniej płyty "Best Day Of My Life".

Reklama

Do Gdańska zawita też czołówka współczesnej sceny post-punkowej: Sleaford Mods oraz Shame. Obie grupy wystąpią z materiałem ze swoich tegorocznych wydawnictw.

W niezwykłej przestrzeni Theatre Stage wystąpią z kolei Nils Frahm, łączący muzykę klasyczną z elektroniką, a także Bartek Wąsik, który wykona utwory zespołu Radiohead.

Pojawią się też młode twarze docenione przez publiczność: Dawid Tyszkowski oraz Kaśka Sochacka, laureaci plebiscytu "Sanki".

Gitarową część programu dopełnią Brytyjczycy z Black Honey, jak również reaktywowany w tym roku Kim Nowak braci Waglewskich. Wystąpi też Leszek Możdżer, zaś wisienką na torcie będzie reaktywacja zespołu Kury, który wykona w całości "P.O.L.O.V.I.R.U.S." - kultowy album nagrany ćwierć wieku temu jako muzyczny pastisz na Polskę doby lat 90. Grupa wystąpi w składzie, w którym nagrała płytę: Tymon Tymański, Piotr Pawlak, Jerzy Mazzoll, Olaf Deriglasoff, Larry Ugwu i Grzegorz Nawrocki.

Ceny biletów

Karnety mają kosztować 449 PLN oraz 357 PLN dla Patronów i Patronek Radia 357.

Bilety jednodniowe, odpowiednio - 299 PLN oraz 249 PLN dla Patronów.

Na tych, którzy chcą przeżyć Inside Seaside w wyjątkowych okolicznościach, czekają bilety VIP. Kosztują one 899 PLN (1 dzień) lub 1599 PLN (dwa dni). W pakiecie nielimitowana oferta open baru (napoje, piwo, wino, alkohole mocne) oraz specjalne menu festiwalowe przygotowane przez Szefa Kuchni (bufet zimny, ciepły i słodki) w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni VIP z restauracją i barem na pierwszym piętrze AmberExpo.

Bilety można już kupować >>>TUTAJ<<<.

Współorganizatorzy imprezy

Inside Seaside organizuje Agencja Live, o wieloletnim doświadczeniu w produkcji dużych eventów kulturalnych takich jak Żywiec Męskie Granie ale też T-Mobile Electronic Beats, Sea You Music Showcase, Mata Tour, SBM Festiwal, Fryderyki, Zalewski MTV Unplugged, czy Wodecki Twist.

Festiwal współtworzy ekipa Radia 357, najchętniej wybieranego radia internetowego w Polsce, finansowanego przez Słuchaczy. Radio 357 zachęca do słuchania audycji poświęconych Inside Seaside, uczestnictwa w konkursach, a przede wszystkim spotkań z dziennikarkami i dziennikarzami, którzy w czasie festiwalu poprowadzą rozmowy z artystami, audycje muzyczne, filmowe i kulinarne, a także silent disco.