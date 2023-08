Męskie Granie to jedna z bardziej popularnych wakacyjnych imprez w Polsce. Jak co roku 14. edycja zakończyła się koncertem w Żywcu.

Na scenie można było zobaczyć Mroza, Darię Zawiałow, Kaśkę Sochacką, czy Ralpha Kamińskiego. Niestety najbardziej wyczekiwanego występu, czyli Męskie Granie Orkiestra 2023 zgromadzona w Żywcu publiczność nie doczekała się.

Tuż przed godziną 23:00, gdy artyści mieli wyjść na scenę impreza została przerwana.

Dlaczego Męskiego Granie 2023 w Żywcu zostało przerwane?

Wszystko przez warunki pogodowe. Podczas koncertu rozpętała się burza z gwałtowną ulewą. Organizatorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczestników koncertu zgromadzonych w amfiteatrze "Pod Grojcem". O tym, że to koniec imprezy poinformowano również w mediach społecznościowych.

Ze względu na trudne warunki pogodowe podjęliśmy decyzję o zakończeniu koncertu. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Do zobaczenia za rok! - czytamy.

Super koncert, dobra decyzja. Keep safe!; Dobra decyzja; Do zobaczenia za rok. Było pięknie; Bezpieczeństwo ludzi na miejscu najważniejsze; Niedosyt ogromny! Było pięknie, do zobaczenia w przyszłym roku - pisali fani Męskiego Grania.

Przed północą w mediach społecznościowych Męskiego Grania pojawiły się podziękowania dla uczestników za sprawne opuszczenie terenu koncertu.