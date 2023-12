"Drugi miliard w Polsce zaraz po Chopinie" - pisze na swoim profilu producent Hype.

Kim jest Taco Hemingway

Taco Hemingway (dawniej FV), właśc. Filip Tadeusz Szcześniak to polski raper oraz autor tekstów. Członek duetu Taconafide i właściciel wytwórni 2020. Pierwszy polski artysta, którego utwory zostały odtworzone ponad miliard razy na platformie streamingowej Spotify.

Według certyfikatów ZPAV sprzedał w Polsce ponad 585 tys. płyt co czyni go drugim najlepiej sprzedającym się raperem po Liroyu oraz najlepiej sprzedającym się raperem XXI w. w Polsce. Mimo ogromnej popularności raper mało udziela się medialnie, rzadko udziela wywiadów oraz nie występuje w reklamach. Muzyk nie przykłada także większej uwagi do nagród i nie odebrał żadnego z przyznanych mu wyróżnień.

Trasa "1-800 TOUR"

Wszystkie koncerty w ramach najnowszej trasy artysty "1-800 TOUR" wyprzedały się wiele tygodni temu. Taco Hemingway ujawnił też gości, którzy pojawią się w 2024 roku na jego koncertach.

Lista robi wrażenie, albowiem obejmuje tak zróżnicowanych stylistycznie i pokoleniowo artystów jak: Dawid Podsiadło, Grzegorz Turnau, Edyta Bartosiewicz, OKI, Bedoes 2115, Otsochodzi, CatchUp, schafter czy Gruby Mielzky. Do końca jednak pozostanie niespodzianką kto i gdzie się dokładnie pojawi.