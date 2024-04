Jason Derulo kilka lat temu pojawił się w Zakopanem podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Teraz powraca. Amerykański piosenkarz, tancerz i choreograf – jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów na światowym rynku muzycznym wykona przed warszawską publicznością zarówno utwory z nowej płyty, jak i hity, które przyniosły mu gigantyczną sławę na całym świecie.

Kim jest Jason Derulo?

Artysta łączący w swojej twórczości elementy popu, hip-hopu i R’n’B, stworzył swój niepowtarzalny styl, który trudno zaszufladkować, a każdy jego występ to spektakularny, perfekcyjnie przygotowany show, porywający publiczność do szalonej zabawy. W ciągu kilkunastu lat kariery sprzedał łącznie ponad 250 mln singli, a aż 20 spośród jego utworów pokryło się platyną. Całkowita liczba streamów Jasona Derulo w sieci zamyka się astronomiczną liczbą 21 miliardów!

Dziś ma na swoim koncie 5 albumów studyjnych i ponad 20 singli, a 16 lutego 2024 miała miejsce premiera wyczekiwanego od niemal dekady albumu – "Nu King", do którego zaprosił takie nazwiska, jak Michael Bublé, Meghan Trainor, Nicki Minaj, czy wokalista zespołu Maroon 5 Adam Levine.

Przełomem dla kariery Jasona Derulo był wydany w 2009 roku singiel "Whatcha Say", który dotarł do pierwszego miejsca prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Sukces ten powtórzył w 2020 kochany na całym świecie singiel "Savage Love" (178 mln wyświetleń na Youtube!), który zdobywał szczyty list przebojów w 16. krajach, w tym ponownie pierwsze miejsce amerykańskiego Billboard Hot 100. Status gwiazdy Derulo utrwaliły inne jego wielkie hity, które również osiągały sukcesy na listach przebojów, takie jak: "Swalla", "Wiggle", "Talk Dirty", "Love Not War", "Acapulco", "Want to Want Me", "Take You Dancing".

Gdzie wystąpi Jason Derulo?

Choć między premierą najnowszej płyty "Nu King" a wydaniem poprzedniego albumu "Everything Is 4" upłynęło dziewięć lat, to Derulo w międzyczasie nie dał o sobie zapomnieć wydając takie single, jak: "Acapulco" (55 mln wyświetleń na Youtube), "Glad U Came", "Slow Low”, czy najnowszy "Spicy Margarita" z Michaelem Bublé.

Koncert na Torwarze będzie niepowtarzalną okazją, by usłyszeć hity Jasona Derulo ze wszystkich okresów jego kariery na żywo i w fantastycznej, scenicznej oprawie.

Bilety na to wydarzenie są dostępne pod linkiem https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/jason-derulo?partner=momusic. Jako support Jasona Derulo wystąpi nasza rodzima gwiazda, czyli Blanka.