W utworze Eminem nie nawiązuje jednak w żaden sposób do Lipy, lecz głośnego incydentu z postrzeleniem raperki Megan Thee Stallion. Odwołuje się także do swojego hitu "Without Me" z 2002 roku.

Plejada gwiazd w teledysku

W komiksowym klipie utrzymanym w charakterystycznej dla gwiazdora kpiącej konwencji poza całymi tuzinami różnych "Eminemów" pojawiają się mentor rapera Dr. Dre, a także inne gwiazdy hip-hopu, jak Snoop Dogg, 50 Cent czy Alchemist, jak również aktor Pete Davidson.

Dre wyprodukował kilka piosenek na nowy album Eminema. Płyty możemy się spodziewać już w te wakacje.

