Krążek ukaże się we wrześniu, a w listopadzie wystartuje trasa koncertowa Jenin-Piaseczno.

Nosowska: To moja ukochana płyta

Błażej pilnie strzeże tego, co w nim wrażliwe i ufne. Najbliżej tej strefy można się dostać chyba właśnie wspólnie tworząc. To moja ukochana płyta, nigdy nie pracowało mi się szybciej i bez wysiłku. Czasem myślę, że mi się to wszystko przyśniło, a może jednak nie – bo płyta przecież jest - mówi Katarzyna Nosowska.

Nawet nie wiem, kiedy Jenin zaczął sąsiadować z Piasecznem. Odległość 440 kilometrów pokonywana z prędkością "kciuków". Ja to jestem raczej zamknięty – delikatnie pisząc, ale dzięki spotkaniu z Kasią i tym piosenkom, pęknięcie na skorupie znacznie się powiększyło. Dzięki tym naszym "małym wielkim" rozmowom na wszystkich częstotliwościach powstała ONA – nasza płyta. Dziękuję - dodaje Błażej Król.

Teledysk do singla "Można"

Teledysk do utworu "Można" Kasi Nosowskiej i Błażeja Króla przenosi nas w tętniące życiem miejskie przestrzenie. Akcja rozgrywa się wśród zgiełku miasta i pędzącego tłumu. Bohaterowie przemierzają ulice miejskim autobusem, obserwując rzeczywistość zza szyb. Zauważają przechodniów pochłoniętych codziennymi sprawami. Eteryczna atmosfera i hipnotyzująca narracja teledysku przyciągają uwagę widza, tworząc niezwykłą, refleksyjną podróż - opowiada reżyser klipu Jacek Kościuszko.

Trasa Jenin-Piaseczno

Trasa Jenin-Piaseczno zagości w kilku największych miastach Polski i odbędzie się w najlepszych, zasiadanych salach muzyczno-teatralnych. Wszystko po to, aby słuchacze w komfortowych warunkach mogli skupić się na warstwie tekstowej oraz muzycznej nowego albumu "Kasia i Błażej".

Podczas trasy Jenin-Piaseczno artystom towarzyszyć będzie zespół, złożony z wybitnych instrumentalistów oraz wyjątkowa, zaskakująca oprawa scenograficzna.

Harmonogram trasy Jenin-Piaseczno

03.11.2024 – Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

05.11.2024 – Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka

13.11.2024 – Kraków, ICE Kraków Congress Centre

24.11.2024 – Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza

01.12.2024 – Poznań, Sala Ziemi Poznań Congress Center

11.12.2024 – Katowice, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

16.12.2024 – Warszawa, Teatr Muzyczny Roma

Start sprzedaży biletów: 3 lipca o godzinie 14:00.

Bilety będzie można kupić na Eventim.pl.