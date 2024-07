30. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce 2024 trwa w najlepsze. Kolejną gwiazdą, która wystąpi w ramach tej imprezy będzie Aga Zaryan. Nazywana damą polskiego jazzu uświetni także 71. urodziny warszawskiej Starówki.

Aga Zaryan - wyjątkowy styl śpiewania i matowy ton głosu

To właśnie tam odbędzie się jej koncert. Twórczość Agi Zaryan to kwintesencja tego, co najlepsze w historii jazzu jest kontynuacją tradycji legendarnych dokonań wokalistek jazzowych. Międzynarodowe uznanie zawdzięcza wyjątkowemu stylowi śpiewania, z charakterystyczną lekkością frazowania, ciepłym, matowym tonem głosu. Jest laureatką najważniejszych nagród w świecie muzycznym, uznana za jedną z najlepszych wokalistek jazzowych w Polsce (kilkunastokrotna zwyciężczyni ankiety Jazz Top w kategorii wokalistka jazzowa roku magazynu Jazz Forum).

Aga, z udziałem znakomitych muzyków, wystąpi ze specjalnym, retrospektywnym programem przygotowanym na festiwal. Będą niespodzianki muzyczne dla publiczności. Aga Zaryan , jako pierwsza polska Artystka wydawała płyty pod szyldem legendarnej wytwórni Blue Note Records z Nowego Jorku , dołączając do listy takich wielkich nazwisk jak: Norah Jones, Nina Simone, Miles Davis czy Bobby McFerrin.

Rekordowa sprzedaż jej albumów udowadnia, że ambicja i wysublimowany styl pozwalają dotrzeć do szerokiego grona publiczności.

Jej albumy osiągnęły status Złotych i Platynowych Płyt: "My Lullaby" – album CD, Złota Płyta, "Picking Up The Pieces" – album CD, podwójna Platynowa Płyta, "Umiera piękno" – album CD, Złota Płyta, Fryderyk za najlepszy album w kategorii Piosenka Poetycka "Live At Palladium" – album koncertowy 2CD/DVD, Potrójna Platynowa Płyta, "Looking Walking Being" – album CD, Platynowa Płyta, "Book of Luminous Things" – album CD, Platynowa Płyta.

Gdzie i o której odbędzie się koncert Agi Zaryan?

W 2022 roku artystka wydała swój jedenasty album zatytułowany "SARA", który skłonił krytyków do przyznania Adze tytułu najlepszej polskiej wokalistki jazzowej roku – JAZZ TOP 2022. Artystka z albumem "SARA" dostała również nominację do Fryderyków w 2023.

Aga Zaryan jest również aktywną działaczką społeczną, m.in.: Ambasadorką PAH, sojuszniczką KPH. Za swoją działalność została wyróżniona nagrodą Gwiazda Dobroczynności 2017.

Koncert w ramach 30. Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz na Starówce 2024 odbędzie się w sobotę (20 lipca) o godz. 19 na Rynku Starego Miasta.