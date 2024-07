W teledysku Madison Beer kolejny raz snuje romantyczną opowieść.

Inspiracja filmem "Zabójcze ciało"

Filmowy klip wyreżyserowany został przez Madison i Aerin Moreno – to kontynuacja historii, którą mogliśmy zobaczyć w ostatnich teledyskach gwiazdy. W kulminacyjnym momencie teledysku artystka znajduje się w trzymającej w napięciu scenie w pokoju zagadek.

"15 Minutes" to następca hitu "Make You Mine", który w maju zajął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Airplay, stając się pierwszym przebojem w karierze solowej piosenkarki. Teledysk inspirowany kultowym filmem "Zabójcze ciało" ("Jennifer's Body") z Megan Fox przyniósł młodej wokalistce spore uznanie krytyków, m.in. Uproxx i Billboardu.

Pierwsza nominacja do Grammy

To naprawdę dobry rok dla Madison Beer – w lutym artystka otrzymała swoją pierwszą nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album immersyjny za swój drugi krążek "Silence Between Songs". Następnie wydała przebój "Make You Mine", a zaledwie kilka tygodni później, w kwietniu, wypuściła teledysk i wyruszyła w 52-dniową trasę Spinnin Tour.

Głośna trasa koncertowa

Podczas trasy Madison wyprzedała legendarne miejscówki, takie jak Radio City Music Hall i Greek Theater. Viralowe momenty z trasy na długo zapadną w pamięć fanom. Występy przyciągnęły sporą uwagę prasy.

Chcę być szczera z ludźmi. Czuję, że to dlatego mam tak silną więź z moimi fanami – ponieważ jestem wobec nich szczera i chcę, żeby wiedzieli, że życie to nie tylko przyjemne chwile – zauważyła artystka w rozmowie z "Teen Vogue".