Projekt AreNa Lato – Łap Oddech Festival powstaje po to, by pokazać, jak wielowymiarowa jest sztuka i twórczość – różnorodna, bogata, wielobarwna, o niezliczonych płaszczyznach. Co najważniejsze, jej istotą zawsze są emocje, dlatego koncerty, warsztaty, wernisaże, panele dyskusyjne i wszelkie artystyczne działania uzupełnione zostaną treściami z zakresu psychologii, świadomości i rozwoju.

Kto wystąpi podczas AreNa Lato – Łap Oddech Festival?

7 września 2024 roku festiwalowe wydarzenia wypełnią różne przestrzenie TAURON Areny Kraków. Na zewnątrz odbędą się m.in. koncerty plenerowe, a wewnątrz prowadzone będą różne działania artystyczne oraz warsztaty.

Na plenerowych scenach zagrają zarówno artyści o ugruntowanej już pozycji, jak i młodzi muzycy rozpoczynający dopiero swoją koncertową przygodę. Na głównej scenie wystapią Artur Rojek, Vito Bambino, Avi, Karaś/Rogucki, Fisz Emade Soundsystem. Na scenie Agora Muzyka LIVE będziecie mogli Złapać Oddech na fali dźwięków artystów współpracujących z Wytwórnią Agora Muzyka. Na tej mniejszej scenie dla młodych i poszukujących pojawią się: Dziwna Wiosna, Lor, Matylda/Łukasiewicz & Goście, Chłodno, Zuta.

Festiwalowa strefa muzyki to także warsztaty grania na instrumentach oraz warsztaty komponowania.

Muzyka, mowa i psychologia

W festiwalowej strefie sztuki na gości czekać będą wystawy, wielopłaszczyznowe i interdyscyplinarne spotkania. W strefie mowy odbędą się wywiady otwarte z artystami, warsztaty pisania, warsztaty dziennikarstwa – pisania recenzji z koncertów oraz prowadzenia wywiadów. W strefie ruchu i gestów planowane są działania z pogranicza eksperymentów scenicznych i performance.

Łap Oddech Festival zakłada nie tylko prezentację szeroko pojętej sztuki, ale również podkreślenie jej interdyscyplinarności. Zakłada aktywizację środowisk studenckich oraz mieszkańców Krakowa. W warstwie muzycznej powołane zostaną projekty "tu i teraz", które zostaną przedstawione szerokiej publiczności tylko raz i tylko tu.

Istotnym polem działań jest z pewnością psychologia. Organizatorzy chcą przekonać publiczność, że dbanie o kondycję zdrowia psychicznego jest bardzo istotne i nie powinno być tzw. "kwestią wstydliwą".Temat ten ma zostać podjęty na tym festiwalu w lżejszej formule, w otoczeniu dźwięków, brzmień i obrazów, wykorzystując formułę szeroko pojętej kultury, która sama w sobie jest generatorem emocji.

W festiwalowej strefie psychologii odbędą się wywiady otwarte z artystami dotyczące zdrowia psychicznego, panele o dobrostanie i samoświadomości, samodbałości, zajęcia pracy z ciałem oraz nauka sztuki oddechu i ciałooddychania.

AreNa Lato – Łap Oddech Festival

TAURON Arena Kraków/ Plener

7 września 2024 r. (sobota)

https://www.tauronarenakrakow.pl/event/lap-oddech-festival/

Bilety na wydarzenie są dostępne na stronie ebilet.pl oraz w sklepie TAURON Areny Kraków – sklep.arenakrakow.pl.