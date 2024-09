"Z bólem zawiadamiamy, że odszedł nasz ukochany ojciec, uhonorowany przez Rock and Roll Hall of Fame. Jesteśmy wstrząśnięci" - napisali trzej synowie zmarłego w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Kariera The Jackson 5

W grupie The Jackson 5 występowali Jackie, Tito, Jermaine, Marlon rodzinna supergwiazda - Michael. W 1997 r. zespół, który wylansował w latach 70. takie hity jak "ABC" czy "I Want You Back", został wprowadzony do alei sław (Rock and Roll Hall of Fame) - muzeum i fundacji mającej honorować największe postaci rocka.

Przede wszystkim ojciec

Zmarły muzyk nie rozwinął solowej kariery jak jego bracia - zwłaszcza znany jako "Król Popu" Michael Jackson. Jako solista zadebiutował dopiero w 2016 r. Jak twierdził, wolał zająć się wychowywaniem swoich trzech synów, którzy zawiązali własną grupę, 3T.