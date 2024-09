Utwór "Zwierzęta nocy" promuje czwarty studyjny album Natalii Szroeder "REM", który ukaże się 18 października.

"Pamiętnik pełen pragnień"

Ta płyta to nocne opowieści. To świat snów, świat planet, pamiętnik pełen spełnionych i niespełnionych pragnień. Bywa tu gorzko, bywa z przymrużeniem oka, ale ogólnie jest chyba całkiem przytulnie. Mam nadzieję, że odnajdziecie w moich historiach swoje. Mam nadzieję, że dodadzą Wam otuchy, że zostaną z Wami dłużej - mówi o nowym albumie artystka.

Natalia jest autorką wszystkich tekstów na płycie oraz współkompozytorką muzyki. Wyjątkiem jest utwór "Ty się nie bój", w którym wykorzystana została kaszubska melodia ludowa.

Tracklista płyty "REM" przedstawia się następująco:

NREM

Pusto

Na stół

Złodziej

Ściany

Ty się nie bój

Północ

Pętla feat. Zalewski

Zwierzęta nocy feat. Mela Koteluk

Sama na planecie

Upał

REM

Trasa koncertowa "Sama na planecie"

Tuż po premierze albumu "REM" Natalia Szroeder wyruszy w trasę koncertową SAMA NA PLANECIE TOUR.

Niespełna 2 lata minęły od trasy POGŁOS. Trasy, na którą czekałam cierpliwie wiele lat i która była totalnie, absolutnie i pod każdym względem spełnieniem moich marzeń. Dziękuję wszystkim, którzy byli jej częścią. Wiem, że gadam o tym w kółko i dużo, ale to naprawdę był dla mnie kosmos - wyznaje wokalistka.

A dziś do kosmosu, choć w innym wydaniu, zapraszam Was PONOWNIE. Trasa SAMA NA PLANECIE to zupełnie nowa przygoda. Zagramy dla Was calutki materiał z nowej płyty, w nowej oprawie wizualnej, choć dla tych, którzy chcieliby jeszcze klubowo liznąć "Pogłosu", oczywiście, wiadomo – możecie na mnie liczyć - dodaje.

Dziękuję, że jesteście. Te spotkania klubowe z Wami są czymś nie do podrobienia, nie do przecenienia, czymś najpiękniejszym. Wzruszam się na myśl o tym, że to już za moment, już za chwilę- puentuje.

Harmonogram trasy:

26.10 - Kalisz

27.10 - Toruń

14.11 - Bielsko-Biała

17.11 - Wrocław

28.11 - Poznań

05.12 - Warszawa

13.12 - Kraków

14.12 - Opole

15.12 - Łódź

Bilety dostępne pod linkiem: https://tix.to/samanaplanecie.