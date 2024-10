Kylie Minogue wystąpi 18 czerwca 2025 roku w łódzkiej Atlas Arenie.

Tension Tour 2025

W ramach "Tension Tour" globalna ikona wystąpi w miastach na całym świecie i zapowiada się, że będzie to jej największa trasa od 2011 roku. Po rozpoczęciu w Australii - rodzinnym kraju Kylie, światowa trasa zawita do Azji i Ameryki Północnej, zanim dotrze do Wielkiej Brytanii w maju, a następnie do Europy w czerwcu.

Reklama

Europejska część trasy rozpocznie się 16 czerwca w Berlinie i obejmie 11 krajów. Organizatorem koncertu w Łodzi jest Live Nation Polska.

Terminarz europejskiej Tension Tour 2025:

16 czerwca - Uber Arena - Berlin, Niemcy

18 czerwca - Atlas Arena - Łódź, Polska

20 czerwca - Zalgirio Arena - Kowno, Litwa

21 czerwca - Unibet Arena - Tallin, Estonia

23 czerwca - Metro Areena - Espoo, Finlandia

25 czerwca - Avicii Arena - Sztokholm, Szwecja

29 czerwca - Accor Arena - Paryż, Francja

1 lipca - Sportpaleis - Antwerpia, Belgia

3 lipca - Ziggo Dome - Amsterdam, Holandia

6 lipca - Hallenstadion - Zurych, Szwajcaria

7 lipca - PSD Bank Dome - Düsseldorf, Niemcy

10 lipca - LDLC Arena - Lyon-Décines, Francja

15 lipca - MEO Arena - Lizbona, Portugalia

Reklama

Jestem niesamowicie podekscytowana, mogąc ogłosić Tenstion Tour 2025. Nie mogę się doczekać, by dzielić piękne i szalone chwile z fanami na całym świecie, świętując erę Tension i dużo więcej! To była ekscytująca podróż jak do tej pory, ale teraz przygotujcie się, bo nadchodzi Wasz moment! Zawołam "światła, kamera, akcja!" i czeka nas mnóstwo Padamingu! - mówi Kylie Minogue.

Album "Tension II"

Trasa promuje album "Tension II" – zupełnie nową kolekcję 13 utworów – który zostanie wydany 18 października nakładem BMG i jest już dostępny w przedsprzedaży tutaj. To kontynuacja albumu numer 1 i światowego hitu "Tensio"", na którym Kylie jeszcze bardziej zagłębia się w elektroniczne brzmienia, tworząc zbiór tanecznych hymnów. Album zawiera dziewięć zupełnie nowych utworów studyjnych Kylie, w tym nowy singiel "Lights Camera Action" oraz najnowszy hit taneczny "Edge of Saturday Night" z The Blessed Madonna, a także kooperacje z Orville'em Peckiem, Bebe Rexhą, Tove Lo i Sią.

Co z biletami?

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 17 października o godz. 10:00.

Sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 18 października na LiveNation.pl o godz. 10:00.

Więcej informacji na temat biletów na Tension Tour na stronie Kylie.com oraz LiveNation.pl.

Królowa popu

Rok 2024 przyniósł Kylie już wiele sukcesów – zdobyła Nagrodę Globalnej Ikony na BRITs, wygrała Grammy za Najlepsze Nagranie Pop Dance za hit "Padam Padam", uczestniczyła w Met Gala, zakończyła swoją inauguracyjną rezydencję w Las Vegas, wystąpiła na WeHo Pride i wydała serię głośnych kooperacji.

W lipcu Kylie dała spektakularny, szeroko chwalony występ jako główna gwiazda na BST Hyde Park w Londynie. "The Guardian" opisał go jako "wspaniałe święto popowej doskonałości", a "Metro" określiło "niesamowicie dobrym". W recenzji "Rolling Stone" napisano: "Występ w Londynie przez królową popu udowadnia, że jej niekwestionowane miejsce na tronie pozostaje niezagrożone".

Kylie wydała swój album "Tension" we wrześniu 2023 roku i krążek do tej pory przekroczył 500 tys. sprzedanych egzemplarzy na całym świecie, a liczba streamów zbliża się do pół miliarda.