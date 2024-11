Już w przyszłym roku polscy fani muzyki rockowej będą mieli wyjątkową okazję, by ponownie doświadczyć niezwykłego talentu Stinga. Legendarny muzyk, zdobywca 17 nagród Grammy, zawita do Krakowa, by wystąpić w TAURON Arenie w ramach swojej światowej trasy koncertowej "STING 3.0".

Towarzyszyć mu będą wieloletni współpracownicy: wirtuoz gitary Dominic Miller oraz dynamiczny perkusista Chris Maas. Publiczność może spodziewać się niezapomnianego wieczoru pełnego największych hitów artysty.

Kim jest Sting?

Sting, właściwie Gordon Matthew Sumner, znany szerzej jako Sting, to brytyjski muzyk, który na stałe wpisał się w historię muzyki popularnej. Jego charakterystyczny głos, umiejętności kompozytorskie i wszechstronność instrumentalna sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów na świecie. Niewątpliwie jest to ikona muzyki, która od ponad pół wieku niezmiennie zachwyca fanów na całym świecie.

Swoją największą sławę zdobył jako lider, główny kompozytor i basista zespołu The Police. Grupa ta, założona w latach 70., zrewolucjonizowała muzykę rockową, łącząc elementy punka, reggae i jazzu. Ich największe przeboje, takie jak "Roxanne", "Message in a Bottle" czy "Every Breath You Take", do dziś są grane na całym świecie. Po rozpadzie The Police w 1984 roku Sting rozpoczął błyskotliwą karierę solową. Jego solowe albumy, takie jak "The Dream of the Blue Turtles" czy "Ten Summoner's Tales", zdobyły ogromną popularność i przyniosły mu liczne nagrody Grammy.

Jako 17-krotny laureat nagrody Grammy, Sting udowodnił, że jego talent jest ponadczasowy. Aktualnie artysta koncertuje w ramach światowej trasy "STING 3.0", która po sukcesie europejskim zawitała do Ameryki Północnej, rozpoczynając się w Detroit.

Kiedy koncert Stinga w Polsce?

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, Sting zaprezentuje swoje największe przeboje w Polsce 20 października 2025 roku. Miejscem koncertu będzie krakowska TAURON Arena.

Gdzie kupić bilety na koncert Stinga w Polsce w 2025 roku?

Gdzie kupić bilety na koncert Stinga w Krakowie w 2025 roku? Mamy dobrą wiadomość dla członków fanklubu artysty. Mogą oni wziąć udział w specjalnej przedsprzedaży biletów na koncert Stinga w Krakowie, która rozpoczęła się we wtorek, 12 listopada o godzinie 13:00.

Kiedy odbędzie się regularna sprzedaż biletów na koncert Stinga 2025?

Sprzedaż biletów na koncert Stinga w Krakowie w przyszłym roku zostanie uruchomiona w serwisie Ticketmaster.pl w czwartek, 14 listopada o godzinie 12:00. Alternatywnie, bilety będzie można kupić w piątek, 15 listopada od godziny 11:45 na platformie Livenation.pl.

