Magazyn "Time" uznał Quincy'ego Jonesa za jednego z najbardziej wpływowych muzyków jazzowych XX wieku. O jego śmierci poinformowała rodzina.

Quincy Jones był trębaczem jazzowym, kompozytorem i producentem muzycznym. Współtworzył charytatywny projekt "We Are The World" z 1985 roku, który zgromadził plejadę największych gwiazd muzyki w celu niesienia pomocy potrzebującym. Przyczyniły się m.in. do powstania najsłynniejszych albumów Michaela Jacksona: "Off the Wall", "Thriller" i "Bad".

Mówiono o nim, że jest w muzyce artystą wszechstronnym. Grał, aranżował, komponował i produkował. W trakcie swojej kariery Quincy Jones był wielokrotnie nagradzany jako kompozytor i producent. 70 razy nominowano go do Nagrody Grammy - dostał ich 27 - oraz nagrodę Grammy Legend Award 1991 roku. Odznaczono go Narodowym Medalem Sztuki. Był laureatem NEA Jazz Masters Award.