Get Low jako symbol ich związku

Mark Zuckerberg ujawnił, że utwór Get Low towarzyszy mu i jego żonie od momentu, gdy się poznali. Pierwszy raz usłyszeli go razem na imprezie w college'u, a od tamtej pory corocznie odtwarzają go w rocznicę swoich randek. Z tej okazji założyciel Mety nagrał cover, współpracując z popularnym raperem T-Painem.

Reklama

To utwór, który zawsze przypomina mi o naszym pierwszym spotkaniu – skomentował Zuckerberg na Instagramie. Pracowałem z T-Painem, aby stworzyć naszą wersję tego utworu, który ma dla nas ogromne znaczenie.

Reakcja Priscilli Chan

Zuckerberg podzielił się na Instagramie reakcją swojej żony na nową wersję utworu, którą opisała jako „tak romantyczną”. Priscilla Chan zaznaczyła, że mimo upływu lat wspomnienie tamtej chwili wciąż budzi w niej radość. 21 lat później nie mogę już aż tak się pochylić, ale to przywołuje wiele zabawnych wspomnień – dodała.

Get Low dostępne na Spotify

Cover utworu Get Low autorstwa Z-Pain jest już dostępny na Spotify. Przedsiębiorca zakończył post na Instagramie czułym przesłaniem: Kocham cię, P, kierując je do swojej żony.