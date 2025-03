Pitbull wystąpi w Polsce. Wiadomo, że światowej sławy raper i wokalista pojawi się 23 czerwca 2025 roku w Tauron Arenie Kraków, w ramach swojej światowej trasy koncertowej Party After Dark Tour.

Pitbull zagra drugi koncert w Polsce

Artysta miał również dzień później, czyli 24 czerwca 2025 roku zagrać drugi koncert. Ten termin firma Live Nation ogłosiła 26 lutego. Radość fanów nie trwała jednak zbyt długo. Tego samego dnia ogłoszono, że drugi występ Pitbulla jednak się nie odbędzie. Powodem miały być "względy logistyczne" i jak tłumaczono "dodatkowa data nie jest planowana".

Fani byli rozgoryczeni. Powstała nawet specjalna petycja, w której domagali się dodatkowej daty koncertu. Okazuje się, że organizatorzy dogadali się z artystą, bo właśnie pojawił się komunikat o tym, że Pitbull razem z Shaggym zagrają drugi koncert, który odbędzie się 24 czerwca 2025 roku.

POLSKO! Przygotuj się na drugą rundę, wracamy do sprzedaży Bilety w sprzedaży DZISIAJ o 12:00 czasu lokalnego. Nie możemy się doczekać, aby was tam zobaczyć i spędzić czas naszego życia dallleeee - napisał Pitbull w mediach społecznościowych.

Drugi koncert Pitbulla w Polsce. Kiedy i gdzie kupić bilety?

Oficjalna sprzedaż biletów na koncert Pitbulla, który odbędzie się 23 czerwca 2025 roku w Tauron Arenie Kraków, ruszyła 28 lutego 2025 roku o godz. 9:00. Wszystkie wejścówki sprzedały się prawie od razu. Ceny biletów wahają się od 199 zł do 655 zł, natomiast za VIP PACKAGE należy zapłacić 1087 zł, a za Premium Seat VIP – 1306 zł.

Teraz organizator poinformował o sprzedaży biletów na drugi koncert Pitbulla, która ruszyła 5 marca. Niemożliwe stało się możliwe. Bilety na drugi koncert Pitbulla w Polsce trafią do sprzedaży dzisiaj o godz. 12:00 na www.livenation.pl - napisali organizatorzy.

Kim jest Pitbull?

Pitbull to Armando Christian Pérez. Artysta ma kubańskie korzenie. Rozpoczynał swoją karierę na przełomie mileniów, ale światową sławę zyskał dopiero czwartym albumem "Rebelution" z 2009 roku, promowanym przez pierwszy międzynarodowy hit w dorobku artysty – "I Know You Want Me (Calle Ocho)".

W 2005 roku Pitbull założył label Bad Boy Latino, podlegający należącej do Diddy'ego wytwórni Bad Boy Records, a skupiający się na promowaniu muzyki latynoskiej. Do najbardziej znanych przebojów Pitbulla należą takie piosenki jak "I Like It" z Enrique Iglesiasem, "Give Me Everything" z udziałem Ne-Yo, Afrojacka i Nayer, czy megahit "On the Floor" z Jennifer Lopez.

Pitbull grał już koncert w Polsce w 2012 roku. Odbył się on w ramach trasy koncertowej Planet Pit World Tour. Był to występ w Gdańsku podczas otwarcia strefy kibica na EURO 2012.