Interpelacja dotyczy przede wszystkim albumu "Sanah śpiewa poezyje", który zyskał już status diamentowej płyty, a przy tym uznanie posłanki PSL Urszuli Pasławskiej – informuje "Fakt".

Interpelacja poselska w sprawie Sanah

Na płycie "Sanah śpiewa poezyje", która sprzedała się już w nakładzie przekraczającym 150 tys. egzemplarzy, artystka interpretuje po swojemu utwory słynnych polskich poetów. Album, jak zwykle w przypadku Sanah, zebrał mieszane recenzje, ale ma też wielu gorących zwolenników.

Do tych drugich należy niewątpliwie Urszula Pasławska z PSL, która wniosła interpelację do ministry kultury Hanny Wróblewskiej, celem uhonorowania Sanah odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej" w dowód "uznania jej wyjątkowego wkładu w popularyzowanie polskiej poezji wśród młodego pokolenia".

"Zrobiła więcej niż lekcje języka polskiego"

"Artystka podjęła się ambitnego zadania, wykonując w nowoczesnych aranżacjach utwory, których teksty stanowią wiersze wybitnych polskich poetów, takich jak Adam Asnyk, Julian Tuwim, Wisława Szymborska czy Juliusz Słowacki. (…) Sanah nadaje klasycznym tekstom nowy kontekst, czyniąc je bardziej przystępnymi i atrakcyjnymi dla współczesnych odbiorców. W ten sposób przywraca polskiej poezji należne jej miejsce, trafiając z przekazem do młodych Polaków" – argumentuje Pasławska.

Według polityczki interpretacje Sanah "spotykają się z zainteresowaniem i entuzjastycznym odbiorem", co "potwierdza tezę niektórych krytyków, że dla popularyzacji literatury zrobiła dużo więcej niż tradycyjne lekcje języka polskiego".

"Innowacyjne i odważne podejście do poezji wyróżnia Sanah na scenie muzycznej i przyczynia się do promowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Zwracam się zatem o przyznanie jej odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej, na co w pełni zasługuje" – czytamy w interpelacji.

Pytania posłanki PSL do resorty kultury

Urszula Pasławska zwróciła się do resortu kultury z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje uhonorować Sanah odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej"?

Jakie działania podejmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu wspierania skutecznych i nowatorskich działań artystów, którzy promują literaturę, w szczególności poezję polskich twórców, wśród młodych ludzi?

Sanah naprawdę nazywa się Zuzanna Irena Grabowska, ma 27 lat i pięć albumów na koncie.