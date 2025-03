Pitbull, czyli niezastąpiony Mr. Worldwide, wraca do Europy w ramach swojej trasy “Party After Dark”. Jego koncerty od lat słyną z niesamowitej energii i niepowtarzalnej atmosfery, ale tym razem wielu fanów zastanawia się czy Polska to najlepsze miejsce na zobaczenie Pitbulla na żywo? Po zamieszaniu związanym z koncertami w Krakowie, część fanów planuje obejrzeć go w innym europejskim mieście. Dlaczego? I gdzie warto się wybrać? Czy bilety są tańsze?