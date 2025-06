Trwa festiwal w Opolu 2025. Jednym z koncertów, który mogli zobaczyć widzowie przed telewizorami i publiczność zgromadzona w amfiteatrze, był "Hip Hop. Jedno Podwórko".

Hip hop po 20 latach wrócił do Opola. Kto pojawił się na scenie?

Po ponad 20 latach wykonawcy tego gatunku muzycznego wrócili do Opola. Dyrektorem artystycznym koncertu był Vienio, czyli Piotr Więcławski. Polski raper, tekściarz i współzałożyciel składu Molesta Ewenement. Grupa ta ma na koncie pięć albumów studyjnych oraz dwie nominacje do Fryderyków.

Najbardziej jestem ciekaw tej sceny, scenografii i tego wszystkiego - jak to wszystko zagra. Czuję się bezpiecznie i czujemy się wszyscy bezpiecznie, bo mamy swojego kumpla reżysera, który tym wszystkim dowodzi, który się wychował na hip-hopie, który to czuje. Udało nam się stworzyć orkiestrę, która będzie tylko i wyłącznie na naszym koncercie - mówił przed koncertem Vienio w rozmowie z Plejadą.

Dodał, że koncert miał w założeniu pokazanie, co "przez 20 lat się udało na tej scenie wykombinować". Koncert poprowadził CNE, czyli Tomasz Kleyff a wystąpili na nim m.in.

Paktofonika

AbradAb

Molesta Ewenement

O.S.T.R.

Ten Typ Mes

JWP/BC

GrubSon

Miły ATZ

Kukon

WCK

asthma.

Koncert "Hip Hop. Jedno Podwórko". Jeden z artystów odmówił udziału

Vienio w rozmowie z Plejadą wyznał, że tylko jeden artysta odmówił mu udziału w koncercie na festiwalu w Opolu 2025. Był jeden, który się postawił, ale powiedział, że to nie jest personalnie do mnie, tylko że on nie pracuje z żadną telewizją. Utajniamy jego ksywę, o tym się nie mówi - powiedział Vienio.